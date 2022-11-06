الأحد 06 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد انتهاء مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

مؤتمر المناخ شرم
مؤتمر المناخ شرم الشيخ
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ينعقد في مصر اليوم مؤتمر المناخ Cop 27  بمدينة شرم الشيخ بحضور أكثر من 30 ألف من ممثلي الحكومات والشروكات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بحضور 197 دولة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي.

وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد انتهاء مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022.

 ميعاد انتهاء مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022- COP 27 

يستمر مؤتمر الأطراف COP 27 في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، ويقام  في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، وتم اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة  COP 27 قبل عام من الآن خلال قمة المناخ cop 26 .

ويأتي تنظيم مؤتمر المناخ بصفة سنوية مع التغيرات التي تواجه العالم أجمع حيث منذ الثورة الصناعية وحتى الآن بسبب ارتفاع نسب الانبعاثات وزيادة درجات الحرارة، حيث ساهم النشاط البشري في أضرار جسيمة تعاني منها كل الدول والمجتمعات وقطاعات النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب توحيد الدول حول قضايا التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

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وسبق مؤتمر المناخ في مصر COP 27 انعقاد 26 دورة أخرى، بدأت في عام 1992 في ريو دي جانيرو بالبرازيل، وتم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتم إنشاء وكالتها التنسيقية - ما نعرفه الآن باسم أمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ، وفي تلك المعاهدة، وافقت الدول على تثبيت استقرار تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي لمنع التدخل الخطير من النشاط البشري في نظام المناخ، ووقع عليها حتى الآن 197 طرفًا مختلفًا.

 انطلاق مؤتمر المناخ 2022

افتتح صباح اليوم وزير الخارجية سامح شكري والرئيس المعين لمؤتمر المناخ  قمة المناخ cop 27، والتي تستهدف تقليل الانبعاثات المختلفة ومنع انبعاث الغازات الدفيئة، وكذلك التقليل والحد من آثار تغير المناخ إلى الجهود المبذولة لتقليل أو منع انبعاث غازات الدفيئة، علاوة على التكيف مع تغيرات المناخ المختلفة ومساعدة الآخرين والدول المجاورة على ذلك، بالإضافة إلى تمويل المناخ وهو الموضوع الأساسي  لمؤتمر المناخ COP 27، إذ إن العديد من المناقشات والحوارات خلال المؤتمر متعلقة بالتمويل.

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