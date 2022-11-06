الأحد 06 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة زوجته وطفلين في انقلاب سيارة بطريق القصير

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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لقى شخص مصرعه وأصيبت زوجته وطفلين بإصابات متفرقة، في حادث انقلاب سيارة على طريق "سفاجا- القصير.

تلقت غرفة العمليات الطوارئ بالبحر الأحمر بوقوع حادث سير مرورى لسيارة ملاكى بالطريق الدائرى سفاجا القصير، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الدائرى سفاجا- القصير، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث وتبين فور وصول السيارات مصرع شخص وإصابة زوجته وطفلين.

كما تبين أن الشخص يدعى حسين الروبى من مدينة القصير وإصابة زوجته وطفلين، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج وإيداع الجثة مشرحة المشرحة وتحرر محضر بالحادث وتباشر النيابة التحقيقات.

مصرع انقلاب سيارة طريق سفاجا- القصير سيارات إسعاف التحقيقات

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وائل لطفي

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