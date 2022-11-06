الأحد 06 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إنجازات في عهد السيسي.. محطة تحلية مياه البحر لمنطقة برنيس (صور)

محطة مياه برنيس
محطة مياه برنيس
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تأتي محطة تحلية مياه البحر بقاعدة برنيس العسكرية، واحدة من بين إنجازات كثيرة شهدتها مصر خلال السنوات الثماني الماضية، حيث تبلغ طاقة المحطة نحو ٣٤٠٠ م٣ يوميًّا باستخدام تكنولوجيا حديثة في تحلية ومعالجة مياه البحر.

الرئيس افتتح المحطة ضمن افتتاحه لقاعدة برنيس العسكرية

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، محطة تحلية مياه البحر لمنطقة برنيس، عام 2020، ضمن افتتاحه لقاعدة برنيس العسكرية، وهي أكبر قاعدة عسكرية في منطقة البحر الأحمر، وشهد الرئيس خلالها مناورة قادر 2020.

رؤية مصر 2030.. المحطات الجديدة توفر كميات مياه ضخمة

وتسعى مصر إلى تحقيق طفرة في مشاريع تحلية مياه البحر، حيث تتطلع إلى تدشين مشروعات توفر نحو 2.995 مليون متر مكعب كل يوم، من المياه، ويأتي هذا السعي ضمن استراتيجية البلاد في هذا الصدد، والتي تأتي ضمن رؤية مصر 2030، وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

 

ؤية مصر 2030 الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس تحلية مياه البحر تعليمات الرئيس قاعدة برنيس العسكرية

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