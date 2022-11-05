السبت 05 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ضمن مسئوليتها المجتمعية.. «طلعت مصطفى» تكرم طلاب الجامعات في ختام التدريب العملي لعام ٢٠٢٢

تكرم طلاب الجامعات
تكرم طلاب الجامعات في ختام التدريب العملي لعام ٢٠٢٢
ads

نظمت مجموعة طلعت مصطفى حفلا كبيرا بمناسبة ختام الموسم الصيفي لتدريب طلبة وطالبات الجامعات بمشروعات المجموعة ، حيث تم تسليم كافة الطلاب شهادات التدريب العملي من المجموعة.

وتحرص طلعت مصطفى على توفير التدريب العملي بمشروعاتها المختلفة لطلاب الجامعات المصرية خلال أجازة الصيف ، إيماناً منها بالمسئولية المجتمعية ودورها نحو خدمة المجتمع .

والتحق هذا العام أكثر من ١٧٠٠ طالب وطالبة من مختلف الجامعات والتخصصات بالتدريب العملي بمشروعات طلعت مصطفى وإداراتها المختلفة ، حيث تم توفير التدريب العملي في العديد من إدارات المجموعة ، مثل : المالية، البنوك، الموارد البشرية، التسويق، الصيانة، الإنشاءات، الإدارة الفنية، حماية البيئة، الزراعة والرى، الدعم الفني والشبكات "تكنولوجيا المعلومات"، المدن الذكية، خدمة العملاء والتسليمات".

وشارك في التدريب العملي طلاب وطالبات من مختلف الجامعات المصرية والأجنبية ، مثل : جامعة عين شمس، القاهرة، حلوان، قناة السويس، المنوفية، المنصورة، الجامعة المصرية الصينة، جامعة هليوبوليس، جامعة النيل، جامعة مصر الدولية، جامعة بدر، الجامعة البريطانية، الجامعة الكندية، الجامعة الألمانية، الجامعة الأمريكية، وجامعة كوفنترى" .

ويستهدف التدريب العملي لطلاب الجامعات بمجموعة طلعت مصطفى صقل المهارات العلمية والعملية للطلبة لتأهيلهم لسوق العمل ، وإكسابهم الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، والعمل على سد الفجوة ما بين الدراسة النظرية والحياة العملية 

 

الكي ووردز طلعت مصطفى المسؤلية المجتمعية التدريب العملي سوق العمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

الأكثر قراءة

«القباج»: تقديم الخدمات العلاجية لـ136 ألف مريض إدمان مجانًا

قبيل COP27.. برنامج الأغذية العالمي يدعو لمواجهة آثار المناخ ويحذر من مصير باكستان

إطلاق مبادرات جديدة.. بنك الاستثمار الأوروبي يشارك في مؤتمر المناخ COP27

تأجيل استكمال محاكمة عائشة الشاطر وآخرين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

وزير التعليم العالي يسلم عقود لدعم 67 مشروعاً بحثياً

شرم الشيخ تصنع سلامًا عالميًا جديدًا بين «الطبيعة والبشر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

سينما النصر.. والانتصارات الكبرى

د. منى حلمى

4 نوفمبر عيد الحب الخادع والمخدوع

علي سعدة

أنماط من الفساد

مؤمن المحمدي

ما يعرفش

حسين دعسة

الاستعدادات الأمريكية لمؤتمر «COP 27» دعم حقيقى للجهود المصرية

حسين دعسة

ديبورا بروسنان.. ما الذى يمكن أن نتوقعه فى COP 27 شرم الشيخ؟

صفاء النجار

أنت جواب السؤال.. رسائل هيرمان هسة للشباب

سارة شريف

التاريخ الأسود

صور

يا مهوِّن

مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

«عودة نتنياهو».. كيف يسعى زعيم «الليكود» لتشكيل الحكومة الجديدة فى إسرائيل؟

صافرات الإنذار تدوى فى المستوطنات الإسرائيلية والاحتلال يتجهز للرد

هدوء حذر فى قطاع غزة وطائرات الاستطلاع تحلق على ارتفاعات منخفضة