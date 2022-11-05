6 مصابين إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى فى المنيا

أُصيب 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الغربي مدخل مركز العدوة شمال المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة، وتم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الغربي أمام مدخل مركز العدوة.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وهم: (ت. م)، 15 سنة، مقيم مركز المنيا، و(ص. ع)، 30 سنة، أبوقرقاص، و(ا. ع)، 40 سنة، الفكرية بأبوقرقاص، و(هـ. م)،21 سنة، و(م. م)، 15 سنة، و(ا. ع)، 16 سنة، مقيمون جميعًا في المنيا.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.