السبت 05 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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منوعات

اتبع نمط الأكل الصحي.. نصائح غذائية للمرأة الحامل في سطور

الدكتورة ايمان جمال،
الدكتورة ايمان جمال،
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عندما تكونين حاملاً، فأنت بحاجة إلى المزيد من بعض العناصر الغذائية مثل البروتين والحديد وحمض الفوليك واليود، من المهم أيضًا الحصول على ما يكفي من الكالسيوم.

يمكن أن يساعدك اتخاذ خيارات غذائية ذكية في الحصول على حمل صحي وطفل سليم، لذا توضح الدكتورة ايمان جمال، خبيرة التغذية العلاجية بعض الأفكار لمساعدتك على تناول طعام صحي أثناء الحمل. 

اتبع نمط الأكل الصحي

إتباع نمط غذائي صحي يتضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات المغذية، تناول مجموعة متنوعة من الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة ومنتجات الألبان الخالية من الدهون أو قليلة الدسم والأطعمة البروتينية.

اختر الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة أقل من السكريات والدهون المشبعة والصوديوم (الملح)، قلل من الحبوب المكررة والنشويات الموجودة في الأطعمة مثل البسكويت والخبز الأبيض، وبعض الأطعمة الخفيفة.

اختر وجبات خفيفة صحية

تتضمن أمثلة الوجبات الخفيفة الصحية ما يلي:

زبادي قليل الدسم أو خالي من الدسم مع الفاكهة (ابحث عن خيارات بدون سكر مضاف)

مقرمشات الحبوب الكاملة مع الجبن الخالي من الدسم أو قليل الدسم.

حافظ على رطوبتك

تزداد احتياجاتك من السوائل أثناء الحمل، أى من  ثمانية إلى 12 كوبًا يوميًا هي توصية من الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد.

بما في ذلك المساعدة في تداول العناصر الغذائية المنتشرة في جميع أنحاء الجسم، والمساعدة في التخلص من النفايات  وتشكيل السائل الأمنيوسي ، وتعزيز مرونة الجلد والجلد ، وتقليل الإمساك والتورم.

جزر مع حمص

تناولي فيتامين ما قبل الولادة مع حمض الفوليك والحديد واليود كل يوم.

يساعد حمض الفوليك  في منع بعض العيوب الخلقية في الدماغ والعمود الفقري.

تجنب الأسماك

لا تأكل التونة الجاحظ أو سمك الإسقمري أو المارلين أو سمك الروكي البرتقالي أو القرش أو أبو سيف أو سمك القرميد، تحتوي على نسبة عالية من الزئبق.

تناول البروتين

البروتين هو اللبنة الأساسية لكل خلية في جسمك وفي جسم طفلك أيضًا، تزيد احتياجات البروتين بحوالي 25 جرامًا يوميًا أثناء الحمل.

اتبع نمط الأكل الصحي أثناء الحمل خبيرة التغذية العلاجية ما يكفي من الكالسيوم تجنب الأسماك

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