السبت 05 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق شب بسيارة تابعة لشركة كهرباء وسط الدلتا

ارشيقية
ارشيقية
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سيطرت قوات الحماية بالدقهلية على حريق في سيارة ملاكي تابعة لشركة وسط الدلتا لإنتاج كهرباء طلخا.

البداية بتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بنشوب حريق فى سيارة ملاكي تابعة لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء.

وانتقلت قولت الحماية المدنية إلي مكان البلاغ، وتمت السيطرة علي الحريق في وجود قوات الحماية المدنية ومركز شرطة طلخا، وكشفت المعاينة الأولية عن حدوث ماس كهربائي بالسيارة، مما أدى إلى اشتعالها.

وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

قوات الحمايه كهرباء طلخا اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية سيارة ملاكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

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