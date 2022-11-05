«التعريف بمؤتمر التغير المناخي في مصر».. أبرز فعاليات قصور الثقافة بالأقصر

أقام قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "التعريف بمؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخى بمصر" وتحدث العادلي حسان محمد عن إستضافة مصر الدورة رقم٢٧ لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخى بشرم الشيخ والإستعدادات لعقد المؤتمر وجهود مصر لقضية التغيير المناخى وأهم مكتسبات استضافة مصر لمؤتمر التغيير المناخى، بجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "مفهوم التربية وماهيتها" وأوضح سيد صدقى مفهوم التربية قديما وحديثا وأهداف التربية وسماتها وأهميتها، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر ورشة فنية للرسم بعنوان"تعليم الأطفال الرسم" تنفيذ محمد إبراهيم محمد أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر.

جاء ذلك ضمن الأنشطة الثقافية والفنية التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة أحمد درويش.

ونظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "إيجابيات مواقع التواصل" وأوضح العادلي حسان أنه من إيجابيات مواقع التواصل قرب الأهل والأصدقاء والتقرب إلى الله والسؤال عن ما يفيد البشر، كما قدم قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "التطرف" وتحدث حسن عبد الباري عن التطرف والبعد عن الطريق المستقيم كل إنسان له رؤية في الطريق المستقيمة ونرى في هذه الأونة شباب كثير قد إنحرف عن الطريق، بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان "ظاهرة التسرب المدرسي" وتحدثت د. بسنت الصادق عن تعريف ظاهرة التسرب المدرسى وأسبابها ومحاربتها، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة أعمال يدوية بعنوان"طريقة عمل عجينة السيراميك" نفذتها حجاجية خيري.

وقدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الفن القولي في جنوب مصر" وأوضح الشاعر محمد جاد المولى معنى الفن القولي وأشكاله، وأسباب تميز الجنوب بالفنون القولية، وأعد القصر إجتماع نادي الأدب بحضور الشاعر يحيى سمير رئيس النادي وإستمعنا إلى ملك قناوي وقصيدة "قلبي شديد"، أحمد ربيع ومربعات من فن الواو، محمود أحمد حسين وقصيدة"الحلم"، بجانب أمسية شعرية للشاعر محمود مرعي وقصيدة بعنوان"مرايتي"، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة عمل"توكة من أكياس البلاستيك" نفذتها مشيرة محمد طلعت هاشم.

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر على حسان وألقى قصيدة بعنوان"أماني"، وأعد قصر ثقافة الطفل مجلة حائط عن"أعياد الطفولة" نفذتها أميرة حمودة، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة رسم حر نفذتها نجوي أبوالفضل محمد، وكذلك نفذ قصر ثقافة حوض الرمال ورشة فنون تشكيلية رسم حر للأطفال لاكتساب مهارات الرسم والتلوين نفذها إبراهيم الطيب.