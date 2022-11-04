الجمعة 04 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط محاولة لحجب 9 طن سلع غذائية عن الأسواق بالعاصمة

ارشيفية
ارشيفية
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قررت النيابة العامة بالقاهرة التحفظ على 9 طن أرز أبيض وسكر حر وزيت طعام ومكرونة معبأة داخل شكائر وعبوات  لتخزينها وحجبها عن التداول بالأسواق حوزه مالك محل لتجارة السلع الغذائية ،وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ونجح ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، في ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة القاهرة، وبحوزته 9 طن أرز أبيض وسكر حر وزيت طعام ومكرونة معبأة داخل شكائر وعبوات وقام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النيابة التحفظ 9 طن أرز سكر شكائر تحريات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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