الجمعة 04 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة بالمطرية

جثة
جثة
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تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحرياتها لحل لغز العثور على جثة شخص مقتول طعنًا بالسكين وملقاة في أحد الشوارع بمنطقة المطرية.

كان قد تلقى اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المطرية يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص مقتول في أحد الشوارع بدائرة القسم.

 وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص، تبين العثور على جثة شخص مقتول طعنًا بالسكين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها، وتحديد هُوية مرتكب الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القاهرة تحريات جثة شخص المطرية

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