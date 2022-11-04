الجمعة 04 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بقتل «مستريح الإكسسوارات» فى البساتين على ذمة التحقيقات

المتهم
المتهم
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أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس متهم بقتل نجل خاله مستريح الإكسسوارات في البساتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك عقب نشوب خلاف على أموال دفعها المتهم للمجني عليه لتوظيفها مقابل أرباح شهرية ولم يردها إليه ولم يُوفِ بوعده. 

 تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص وبه إصابات بأماكن متفرقة بالجسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى تحديد مرتكب الواقعة- نجل عمة المجنى عليه- مقيم بمحافظة الدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وتبين إصابته بجرح قطعى باليد اليسرى، وبمواجهته أقر بأنه نظرًا لسابقة قيام المجنى عليه بالتحصل منه على مبلغ مالى بدعوى توظيفه فى مجال الإكسسوارات مقابل ربح شهرى، إلا أنه لم يفِ بذلك وتهرب من سداد أصل المبلغ، ما أثار حفيظته فخطط للانتقام منه وفى سبيل ذلك، قام بإحضار ماسورة حديدية وتوجه لمسكن المجنى عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بالتعدى عليه بالضرب عدة مرات باستخدام الماسورة حتى فارق الحياة ولاذ بالفرار مستقلًا سيارته.

 كما تم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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وائل لطفي

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