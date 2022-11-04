الجمعة 04 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ديلي ميل»: انفصال جوني ديب عن المحامية جويل ريتش بعد عدة أشهر من زواجهما

جوني ديب و جويل ريتش
جوني ديب و جويل ريتش
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كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عن انفصال الممثل الأمريكي جوني ديب من المحامية الندنية جويل ريتش البالغة من العمر 37 عامًا، وذلك بعد عدة أشهر من زواجهما الذي ظل بعيدًا عن الأضواء.

ووفقا للصحيفة، فقد انتشرت الشائعات بأن الرومانسية الأخيرة للممثل جوني ديب قد تلاشت بعد أشهر قليلة من بدايتها، والتي ظهرت خلال معركة المحكمة مع زوجته السابقة أمبر هيرد، مشيرة إلى أن "ديب" البالغ من العمر 59 عاما تواعد المحامية "ريتش"، وهي أم لطفلين.


ووفقا للصحيفة، فقد شوهد الزوجان يطلقان نظرات رقيقة على بعضهما خلال قضيته هذا الربيع في فيرفاكس، فيرجينيا، وشوهد ريتش يسافر إلى المحكمة مع ديب بالسيارة.

وبحسب الصحيفة، فإنه عندما اندلعت أخبار الانفصال الشهر الماضي، قيل إنهم يتمتعون بـ "كيمياء خارج النطاق"، ومع ذلك، لم يكن هناك ما يشير إلى الممثل عندما حضرت "ريتش" حفل زفاف عائلي في إيبيزا نهاية الأسبوع الماضي، وتعتقد المصادر في نيويورك أن العلاقة تتلاشى - وربما تكون قد انتهت بالفعل.

ونقلت الصحيفة عن صديق لديب قوله، إنه " لا أعرف ما إذا كانوا معًا بأي شكل من الأشكال في هذه المرحلة.. بالتأكيد لا أعتقد أنها علاقة رومانسية جادة، أو حتى علاقة حصرية ".

وأضاف " لقد خرج "ديب" لتوه من معركة قانونية ضخمة مع زوجته السابقة أمبر هيرد، فمن سيرغب بعد ذلك.. لقد كانت فترة مؤلمة للغاية بالنسبة له".


ومنذ المحاكمة، التي رفعت فيها ديب دعوى قضائية على هيرد بسبب مقال كتبته لصحيفة واشنطن بوست، أمضت الممثلة بضعة أشهر في فرنسا في إخراج الفيلم الفرنسي جان دو باري، الذي يلعب فيه "ديب" دور لويس الخامس عشر.

ومنذ انتهاء ذلك الشهر الماضي، استأنف مسيرته الموسيقية مرة أخرى، حيث عزف المواعيد في الولايات المتحدة مع بطل الجيتار جيف بيك، وخطط للقيام بجولة في المملكة المتحدة العام المقبل مع أليس كوبر في مجموعة هوليوود مصاصي الدماء.
ووفقا للصحيفة، فإن "ريتش" شريكًا في شركة المحاماة البريطانية "شيلنجز" ويقال إنها تكسب 250 ألف جنيه إسترليني سنويًا، والتقت ديب في عام 2018 عندما تم التعاقد مع الشركة لمقاضاة The Sun بتهمة التشهير ، بعد أن وصفته صحيفة التابلويد بأنه خافق الزوجة.

لقد خسر دعوى التشهير، لكن الطاولات انقلبت في محاكمة الولايات المتحدة، حيث انتهى الأمر بإذلال هيرد، الذي أمره بدفع 9.2 مليون جنيه إسترليني كتعويض.

وتنص إرشادات جمعية القانون على أن العلاقة بين المحامي والعميل مقبولة طالما لا يوجد تضارب في المصالح. لا يوجد ما يشير إلى وجود مثل هذا التضارب في هذه الحالة.

الممثل الأمريكي جوني ديب جوني ديب جويل ريتش أمبر هيرد ديب هيرد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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