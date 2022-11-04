اليوم.. استمرار صرف الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، في فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية ا بالوجه القبلى، لصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، وكذلك صرف الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

كما توفر المجمعات الاستهلاكية كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.



وتتيح الوزارة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وكذلك على بوابة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب التموين، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونية.