مصادرة 6 آلاف عبوة سجائر تم حجبها عن التداول بالمحافظات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة شن حملاتها الأمنية المكبرة على تجارة السجائر والأدخنة؛ لحجبهم كميات كبيرة من السجائر والمعسل عن التداول بالأسواق بقصد التلاعب فى أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، مما يضر بالاقتصاد المصري.

أسفرت الحملات بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، خلال 24 ساعة عن ضبط ضبط 49 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 6 آلاف عبوة سجائر مختلفة الأنواع.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد حجبها عن المواطنين، وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير محضر لكل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.