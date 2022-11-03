الخميس 03 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصادرة 6 آلاف عبوة سجائر تم حجبها عن التداول بالمحافظات

ارشيفية
ارشيفية
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة شن حملاتها الأمنية المكبرة على تجارة السجائر والأدخنة؛ لحجبهم كميات كبيرة من السجائر والمعسل عن التداول بالأسواق بقصد التلاعب فى أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، مما يضر بالاقتصاد المصري.

أسفرت الحملات بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، خلال 24 ساعة عن ضبط ضبط 49 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 6 آلاف عبوة سجائر مختلفة الأنواع.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد حجبها عن المواطنين، وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير محضر لكل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

شرطة التموين حملات السجائر كميات كبيرة من السجائر المعسل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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