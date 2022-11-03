بلينكن يحض الأطراف في باكستان على «الامتناع عن أعمال العنف»

حضّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الخميس، جميع الأطراف في باكستان على الامتناع عن أعمال العنف وأدان محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء السابق عمران خان الخميس.

وقال بلينكن في بيان: إن "العنف ليس له مكان في السياسة، وندعو جميع الأطراف للامتناع عن أعمال العنف والمضايقة والترهيب".

أضاف بلينكن: أن "الولايات المتحدة ملتزمة بشدة بباكستان ديموقراطية وسلمية، ونقف إلى جانب الشعب الباكستاني".

ونجا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم، من محاولة اغتيال استهدفته خلال تجمع حاشد في ولاية البنجاب الباكستانية.

تفاصيل محاولة الاغتيال

وفق وسائل الاعلام الباكستانية، أصيب خان برصاصة في قدمه خلال تجمع سياسي اليوم لكنه في حالة مستقرة.

وأوضحت وسائل الاعلام، أن خان كان يتقدم مسيرة منذ الجمعة الماضية من مدينة لاهور نحو العاصمة إسلام اباد في إطار حملة للمطالبة بانتخابات جديدة بعدما أقصي من منصبه في أبريل.

وقال رؤوف حسن، أحد كبار مساعدي خان، لوكالة "فرانس برس"، إن خان أصيب حين أطلقت النيران من الحشد قرب مدينة غوجرانوالا.

أضاف: "حالته مستقرة، وهذه كانت محاولة لقتله، لاغتياله"، مشيرا إلى أنه تم قتل أحد المهاجمين، واعتقال آخر.

ووصف الرئيس الباكستاني عارف علي في تغريدة على "تويتر"، إطلاق النار بأنها "محاولة اغتيال شنيعة".

وكتب: "أشكر له أنه بخير لكنه أصيب ببضع رصاصات في رجله، وهي إصابة غير حرجة".

وتواجه باكستان منذ عقود ناشطين متشددين، وتم استهداف سياسيين تكرارا في محاولات اغتيال.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم على لاعب الكريكيت ورئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 70 عاما.

لكن لاحقا، نقلت وسائل إعلام باكستانية، أن منفذ الهجوم على رئيس الوزراء السابق عمران خان، أقر بأنه أراد قتله. وقال إنه تصرف بشكل مستقل.