الخميس 03 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

9 نوفمبر.. الحكم فى طعون المتهمين باعتناق أفكار داعش الإرهابية

محاكمة
محاكمة
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حجزت المحكمة المختصة الطعن المقدم من المتهمين في القضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية، المعروفة إعلاميًا بـ«اعتناق أفكار داعش الإرهابية»، وذلك على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد، من السجن 3 سنوات حتى السجن 15 سنة، وذلك لجلسة 9 نوفمبر للحكم.

وسبق أن صدر ضد المتهمين حكم في هذه القضية، والذي قضى بمعاقبة 168 متهمًا بالسجن المؤبد، وبالمشدد لمدة 15 عامًا لـ36 متهمًا، ومعاقبة 119 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وبالمشدد 7 سنوات لـ50 متهما، وعاقبت 17 متهما بالسجن لمدة 10 سنوات، والسجن 5 سنوات لـ42 متهما، والسجن 3 سنوات لـ89 متهما، وبراءة 35 متهما آخرين، وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للوفاة لمتهم واحد.

- تفاصيل تحقيقات النيابة

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة. 

كما كشفت عن أن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

جنايات شمال القاهرة أفكار داعش الإرهابية السجن المؤبد السجن المشدد داعش

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وائل لطفي

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