النيابة تستمع لأقوال سائق أصيب فى حادث تصادم على كوبرى الميرغنى

تستمع نيابة مصر الجديدة لأقوال سائق دراجة نارية أصيب في حادث تصادم أسفل كوبري الميرغنى.

وقال السائق، إنه أثناء قيادته دراجة نارية فوجئ بشاب أمامه، وأثناء محاولته تفاديه انقلبت به الدراجة وأصيب بسبب الشاب.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم أسفل المرغني المستحدث بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وانتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم دراجة بخارية بشاب، ما تسبب في انقلابها وإصابة قائد الدراجة البخارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.