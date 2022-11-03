حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية الخميس 3 نوفمبر 2022

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم، الخميس، لمواليد الأبراج النارية على النحو التالي.

- برج القوس

مهنيًا: حاول أن تتوصل بقدراتك الشخصية إلى إنجاز أعمالك بدقة ولا تؤجل قرارًا وتجنّب تأزيم المواقف.

عاطفيًا: لا تفرض على الشريك ما لا تريده لنفسك، فالمساواة بينكما هي مفتاح النجاح والاستمرارية.

صحيًا: لا تقلق بشأن وضع صحي طارئ يشغل بالك بعض الوقت لأنه غير خطر.

برج الأسد

مهنيًا: تتخذ بعض الأشياء أهمية كبرى بعدما أهملتها في السابق أو تجاهلتها، وخصوصًا إذا تعلقت بشراكة معينة أو بقضية.

عاطفيًا: كن حاسمًا في بعض الأمور ومتفهمًا في بعضها الآخر، وخصوصًا أن الشريك لا يملك القدرة على مواجهتك بكل الوسائل.

صحيًا: جابه السمنة التي أصابتك بالعزيمة على اتباع حمية مدروسة ومطبقة بدقة.

- برج الحمل

مهنيًا: يوم متقلب لذلك تحاشَى الإرهاق واستنفاد طاقتك، لا تعرّض سمعتك للأذى ولا سلامتك للخطر، كن حريصًا على أعمالك وانتبه من غدر الآخرين.

عاطفيًا: لن تخسر الرهان مع الشريك، تريث بعض الشيء بانتظار عبور العاصفة لتنهض مجددًا وتنطلق نحو الأفضل.

صحيًا: الصداع المتكرر في المدة الأخيرة لا يدعو إلى القلق، لكن من الأفضل أن تستشير طبيبك.

- أبرز صفات مواليد الأبراج النارية

فيما يخص الصفات التي تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، والتي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم.

ويحبون الظهور وتسليط الضوء عليهم، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين، كما أنهم شخصيات مبدعة، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.