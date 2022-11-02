ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك وإنبي في الجولة الثالثة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى مصر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباراة الزمالك وإنبي فى الجولة الثالثة من الموسم الجديد بالتعادل الإيجابي.

وفى ذات السياق، نجح الأهلي في تحقيق الفوز على مضيفه الداخلية في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السويس مساء اليوم الأربعاء، وانتهي اللقاء برباعية مقابل هدف لصالح المارد الأحمر.

بهذا الفوز رفع المارد الأحمر رصيده للنقطة 9 فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالعلامة الكاملة بالتساوي فى النقاط والأهداف مع الاتحاد السكندري الذي نجح أيضًا في تحقيق العلامة الكاملة في أول 3 جولات بالبطولة المحلية، بينما تراجع الزمالك للمركز الثالث بـ 7 نقاط وهو نفس رصيد غزل المحلة.

جدول ترتيب الدوري المصري فى الجولة الثالثة