الأربعاء 02 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك وإنبي في الجولة الثالثة

جريدة الدستور
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يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى مصر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباراة الزمالك وإنبي فى الجولة الثالثة من الموسم الجديد بالتعادل الإيجابي.

وفى ذات السياق، نجح الأهلي في تحقيق الفوز على مضيفه الداخلية في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السويس مساء اليوم الأربعاء، وانتهي اللقاء برباعية مقابل هدف لصالح المارد الأحمر.

بهذا الفوز رفع المارد الأحمر رصيده للنقطة 9 فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالعلامة الكاملة بالتساوي فى النقاط والأهداف مع الاتحاد السكندري الذي نجح أيضًا في تحقيق العلامة الكاملة في أول 3 جولات بالبطولة المحلية، بينما تراجع الزمالك للمركز الثالث بـ 7 نقاط وهو نفس رصيد غزل المحلة.

جدول ترتيب الدوري المصري فى الجولة الثالثة

مركزفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهنقط
1الأهلي3300619
2الاتحاد3300619
3الزمالك3210517
4غزل المحلة3210427
5البنك الأهلي3120535
6فاركو3120215
7فيوتشر2110204
8طلائع الجيش3111344
9المصري3111234
10المقاولون العرب3030113
11سيرميكا كليوباترا3102453
12بيراميدز2020112
13سموحة3021132
14إنبي4022362
15حرس الحدود3012031
16الداخلية3012161
17الإسماعيلي2002130
18أسوان3003030
الدورى المصرى ترتيب الدورى المصرى الاهلى جدول ترتيب الدوري المصري الزمالك انبى

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