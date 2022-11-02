الأربعاء 02 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس جيبوتى يدعو إلى التكاتف العربى من أجل مواجهة التحديات فى المنطقة

رئيس جيبوتي إسماعيل
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر
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دعا رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، إلى ضرورة التصدي لكل التحديات التي تواجه الدول العربية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال في كلمة خلال القمة العربية بالجزائر اليوم الأربعاء، إن "العالم العربي ما زال يعيش تحديات وأزمات مستفحلة تشكل تهديدًا للسلم والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة".

وأكد رئيس جيبوتي أهمية تكاتف الدول العربية من أجل حل ومواجهة كل التحديات الراهنة وتحقيق آمال وتطلعات الشعوب في المنطقة والوقوف في وجه التدخل الخارجي في الشئون الداخلية للدول العربية.

وشدد عمر جيله على دعم بلاده الكامل لكل الجهود الرامية إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وجدد رئيس جيبوتي موقف بلاده المساند للحكومة الشرعية في اليمن ومساعيها المبذولة والرامية لإنهاء الصراع ووضع حد للازمة الإنسانية المستمرة على أساس المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليات تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 بما يضمن وحدة اليمن واستقلاله وسيادته وسلامة أراضيه.

ودعا جميع الأطراف الليبية إلى الانخراط في حوار شامل باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الحالي من أجل تلبية تطلعات الشعب الليبي، مؤكدًا أهمية الوصول لتسوية سياسية يتفق عليها جميع الليبيين.

وأشاد رئيس جيبوتي بالجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية في مجال إرساء مؤسسات الدولة ومكافحة الإرهاب، منوهًا إلى النجاحات التي تحققت عقب انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود ضد "حركة الشباب" في مقديشو.

ودعا جميع المشاركين في قمة الجزائر إلى ضرورة تقديم الدعم والعون للصومال في هذه المرحلة التي وصفها بـ"التاريخية" التي يمر بها، مؤكدًا في الوقت نفسه تضامن بلاده مع جمهورية السودان، وأعرب عن أمله في أن تتمكن القوى السياسية والمجتمعية وأطراف السلام في هذا البلد من الوصول إلى وفاق يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تدير البلاد وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.

وشدد رئيس جيبوتي على الحاجة الماسة إلى جمع الكلمة وتوحيد الصف العربي من أجل مواجهة كل التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة، معربًا عن أمله في أن تشكل "قمة الجزائر" مرحلة مفصلية في مسيرة العمل العربي المشترك.

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