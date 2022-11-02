الأربعاء 02 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سفير مصر السابق بالجزائر: خطاب الرئيس السيسي بالقمة العربية متوازن وجامع

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
ads

أكد السفير أيمن مشرفة مساعد وزير الخارجية السابق، وسفير مصر لدى كل من الجزائر وتونس سابقًا، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أمام القمة العربية الحادية والثلاثين المنعقدة بالجزائر، كان متوازنًا وجامعًا حيث تناول كافة القضايا التي تهم الوطن العربي.

وأضاف السفير مشرفة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء - أن كلمة الرئيس السيسي حملت عدة رسائل هامة وركزت لاسيما على ضرورة قيام الدول العربية بدور مهم وفعال في "لم الشمل"، بجانب دعوة الرئيس إلى التكاتف العربي وتوحيد الرؤي فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه منطقتنا في ظل الأزمات والتحديات التي يشهدها العالم.

ولفت مساعد وزير الخارجية السابق إلى أن مصر هي "رمانة الميزان في منطقة الشرق الأوسط"، وإلى أهمية الدور الذي تقوم به لدفع ودعم العمل العربي المشترك، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه العالم العربي تحديات بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية من ناحية وما نتج عنها من اضطراب في سلسلة الغذاء والطاقة، وكذلك تلك المتعلقة باستمرار الأزمات في عدد من الدول العربية من ناحية أخرى.

ونبه السفير أيمن مشرفة، في هذا الصدد، إلى أن مصر والجزائر وتونس من أكثر البلدان المتضررة من استمرار الأزمة في ليبيا بما ينعكس سلبًا على الأمن القومي والأوضاع في البلدان الثلاثة.

وفيما يتعلق بالعلاقات بين مصر والجزائر، نوه السفير مشرفة إلى أن القيادة السياسية تولي العلاقات المصرية الجزائرية اهتمامًا خاصًا، مذكرًا بأن أول زيارة خارجية قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب توليه الحكم كانت إلى الجزائر.

وأشار في هذا الشأن إلى أهمية حضور الرئيس السيسي للقمة وما يعنيه ذلك من أهمية لدولة الجزائر الشقيقة، خاصة أن تلك الزيارة تتزامن مع إحياء الجزائريين لثروتهم "ثورة التحرير"، مذكرًا بأن مصر كانت من أكبر وأقوى الداعمين لتلك الثورة، وأن أول بيان في ذلك الوقت خرج من القاهرة، لافتًا كذلك إلى أن الجزائر بدورها كانت من أكبر الداعمين لمصر في حرب ١٩٧٣.

الجزائر وتونس الدول العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشرق الأوسط العلاقات المصرية الجزائرية القمة العربية الحادية والثلاثين مصر والجزائر مساعد وزير الخارجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة اللازمة لتصنيع مصر (2)

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يكشف لـ«الدستور» حقيقة عدم التجديد لإمام عاشور

الرئيس السيسى يتبادل مع نظيره الصومالى الرؤى بشأن أمن البحر الأحمر

«قمة الجزائر» تناقش إصلاح وتطوير جامعة الدول العربية

فلاحون عن انخفاض سعر القطن: «كبار التجار يتلاعبون بالأسعار»

رئيس جيبوتى يدعو إلى التكاتف العربى من أجل مواجهة التحديات فى المنطقة

مستفيدو حياة كريمة: «أول مرة نشوف متنزهات خضراء وحدائق عامة في برج العرب»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

قضية للمناقشة فى الحوار الوطنى: «١-٢» تحرير الخيال المصرى ضرورة عاجلة

إبراهيم داود

الأستاذ بهاء طاهر.. النقاء والمحبة والعذوبة

ماجد حبته

قرارات قمة الجزائر

محمود الغيطاني

الحرب الإعلامية الأمريكية على الصين: سياسة المعايير المزدوجة!

جلال حمام

لا يريدون لها فلاحًا ولا نجاحًا

د. القس صفوت البياضى

كيف نصغى لصوت خالقنا؟

محمد رفعت

عندما تظاهرت بجوار الإخوان!

منى رجب

إلا الوطن

صور

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى السوبر المصرى

جنازة الكاتب والروائى بهاء طاهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة فريد الديب

محطة تل أبيب

المزيد

انتصار وحسم .. كتلة نتنياهو تحصل على 65 مقعداً بعد فرز 75% من الأصوات

في الذكرى 105 لإعلان بلفور.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

لابيد: سننتظر النتائج النهائية للانتخابات