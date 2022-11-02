الأربعاء 02 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عاتبه على معاكسة ابنته فأرداه قتيلاً في الخصوص

جثة
جثة
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أنهى شاب، حياة صاحب ورشة بطعنة نافذة بالصدر بسلاح أبيض "مطواة" خلال مشاجرة نشبت بينهما في مركز الخصوص، بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لمأمور قسم شرطة الخصوص، من أحد المستشفيات بوصول جثة أربعيني مصابة بطعنة نافذة بالصدر.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص بقيادة المقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، تبين قيام المتهم بمعاكسة ابنة الضحية أثناء عودتها من المدرسة، وأثناء معاتبة والدها للمتهم حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي وقام المتهم بطعن الضحية بسلاح أبيض مطواة بمنطقة الصدر فأرداه قتيلا.

وتمكن رجال مباحث قسم شرطة الخصوص، من ضبط المتهم، والسلاح الأبيض المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

محافظة القليوبية مشاجرة سلاح أبيض طعنة نافذة بالصدر صاحب ورشة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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