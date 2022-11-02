حبس المتهم بابتزاز سيدة فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بتهديد سيدة بنشر صورها وفضحها في مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي، ووئام سامى نجيب، بأمانة سر سيد على بكر.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بتهديد المجني عليها بنشر صور لها ومقاطع فيديو على وسائل الاتصال مقابل دفع مبلغ 50 ألف جنيه له.

وكشفت التحريات عن أن المتهم تحصل على الصور والفيديوهات من تليفون المجني عليها دون علمها وقام بتهديدها وابتزازها، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.