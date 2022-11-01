الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه فى حادث مرورى بكفر الزيات

جثة
جثة
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أمرت نيابة كفر الزيات في محافظة الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، بدفن جثمان طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، بعد أن لقي مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكى فى عامود إنارة على كوبرى الدلجمون.

كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز كفر الزيات، بتصادم سيارة ملاكى فى عامود إنارة وانقلابها على طريق قرية الدلجمون.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين مصرع طفل وإصابة 3 آخرين بينهم والديه.

تم نقل الجثة للمشرحة، ونقل المصابين للمستشفى، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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