الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لحيازتهما 5 كيلو حشيش.. استمرار حبس تاجرى مخدرات 15 يومًا بالشروق

حشيش
حشيش
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أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الشروق باستمرار حبس تاجري مخدرات، عقب القبض عليهما وبحيازتهما 5 كيلو جرامات من الحشيش 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

5 كيلو حشيش 15 يوما على ذمة التحقيقات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ة قسم شرطة الشروق شرطة الشروق قسم شرطة الشروق كمية من مخدر الحشيش

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