الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد صرف زيادة المعاشات 2022 وجدول صرفها من البنوك

المعاشات
المعاشات
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بدأ أصحاب المعاشات اليوم الثلاثاء صرف زيادة المعاشات التي أقرها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم، وصرف أصحاب المعاشات الذي يتقاضون 1000 جنيه فيما أقل اليوم الثلاثاء معاشاتهم مع الزيادة التي أضافتها التأمينات الاجتماعية كعلاوة استثنائية لمواجهة غلاء الأسعار، ويعرض «الدستور» في التقرير التالي الاستعلام عن زيادة المعاشات 2022 وجدول صرفها من البنوك.

العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات 2022

وبدأ صرف المعاشات نوفمبر 2022 بدءًا من اليوم مع الزيادة التي أقرها رئيس مجلس الوزراء  خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه عن حزمة  حماية اجتماعية جديدة للمواطنين، وذلك لمجابهة الموجة التضخمية الهائلة التى يشهدها العالم نتيجة للأزمات الحالية، لافتًا إلى حرص وتأكيد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، المستمر للحكومة بضرورة مراعاة ما يواجهه المواطنون من تداعيات ناتجة عن تلك الأزمات، ومن ضمنها زيادة استثنائية لأصحاب المعاشات والموظفين.

جدول مواعيد صرف المعاشات شهر نوفمبر 2022

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وبدأت اليوم الثلاثاء  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتنفيذ القرار و منح أصحاب المعاشات منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه ، على أن يتم صرفها شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهي بعدها، ويستفيد من هذه المنحة 10.7 مليون مستحق معاش فى مصر، وتعادل المنحة 30٪ من قيم بعض أصحاب المعاشات التى تساوى 1000 جنيه.

 ووتعد الزيادة الثانية لأصحاب المعاشات بعد الزيادة التي حصلوا عليها فى شهر أبريل الماضى بنسبة 13٪؜، وذلك وفق خطة الدولة لتوفير معيشة كريمة لأصحاب المعاشات تتناسب مع الارتفاعات التي تسجلها أسعار السلع الغذائية عالميًا ، مع اتجاه أغلب دول العالم لرفع سعر الفائدة على التعاملات البنكية بمواجهة موجة التضخم التي يعاني منها العالم بتأثير من الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك تداعيات مواجهة أزمة كورونا، لذا صرف الحكومة زيادة المعاش الاولى مع التعويم الأول للجنيه في إبريل الماضي، ثم صرفتها هذا الشهر مع التعويم الثاني .

جدول صرف زيادة المعاشات 2022

يصرف أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000جنيه أو أقل، معاشاتهم اليوم وغدًا .

ويومي 3- 4 نوفمبر، يتم صرف المعاشات بزيادتها لأصحاب  المعاشات الأكثر من ألف جنيه حتى 2000 جنيه، ويومي 5-6 نوفمبر أكثر من 2000 جنيه.

ويتم صرف معاشات  شهر نوفمبر مع الزيادة من خلال مكاتب البريد، أو عن طريق ماكينات الـ ATM ، أو من فروع البنوك.

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