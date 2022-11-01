الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

10 مصابين بحادثي تصادم في المنيا

حادثي تصادم
حادثي تصادم
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وقع حادثا تصادم على الطريق الزراعي مصر- أسوان؛ أحدهما بمركز أبوقرقاص والآخر بمركز المنيا، أسفر عن إصابة 10 مواطنين.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مأمور مركز أبو قرقاص يفيد بتصادم سيارتين، وأسفر الحادث عن: ع. ح، 17 سنة، وع . أ، 18 سنة، وم. ن، 24 سنة، وم. م، 18 سنة، و. ع "، مقيمون جميعاً بقرية سفاي بمركز أبو قرقاص.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتم التحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد تصادم سيارة تروسيكل مع سيارة ربع نقل وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

تصادم أبوقرقاص مركز المنيا الأجهزة الأمنية سيارتين النيابة اصابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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