الإثنين 31 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1138 مخالفة مرورية خلال حملة في محاور وطرق القليوبية

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
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قامت  الإدارة العامة لمرور القليوبية بشن حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق. 

 وأسفرت الحملة عن تحرير 1138 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية إخطارا يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1138 مخالفة مرورية، بينها 531 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و504 مخالفات متنوعة، وضبط 5 سائقين بدون رخصة قيادة، و3 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 7 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز دراجة غير مرخصة، وتحرير 4 مخالفات ملصقات، و81 تصالحا فوريا، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 4050 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 24 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 19 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 4150 جنيها مصالحات.

الإدارة العامة مرور القليوبية قائدي المركبات الدراجات النارية اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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