الإثنين 31 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رغم تعليق روسيا.. سفينتا شحن محمّلتان بالحبوب غادرتا الموانئ الأوكرانية

الحبوب
الحبوب
ads

غادرت سفينتا شحن محمّلتان بالحبوب الموانئ الأوكرانية الاثنين وسلكتا الممر البحري الإنساني في اتجاه تركيا، على الرغم من تعليق روسيا الاتفاق بشأن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، بحسب موقع "مارين ترافيك" المتخصص.

وقال مركز التنسيق المشترك المُشرف على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، إنه من المقرر أن تغادر 12 سفينة شحن الموانئ الأوكرانية الاثنين على أن تتوجه إليها أربع سفن بينها واحدة ترفع العلم التركي.

وكتب منسق الأمم المتحدة لمبادرة الحبوب الأوكرانية أمير عبدالله صباح الاثنين على تويتر "لا ينبغي أن تصبح أي شحنة مدنية هدفاً عسكرياً أو أن تُحتجز كرهينة. الطعام يجب أن يمر".

وغادرت سفينة الشحن “أدميرال دو ريباس” التي ترفع علم بالاو ميناء تشورنومورسك نحو الساعة 5,30 بتوقيت غرينتش ، تبعتها بعد أقل من ساعة سفينة “ماونت بيكر” التي ترفع علم هونغ كونغ، وقد أبحرت من الميناء نفسه بالقرب من أوديسا.
تزامناً، غادرت سفينة الشحن التركية “أوشن ليجند” اسطنبول لتدخل الممر البحري الإنساني عبر مضيق البوسفور متجهة إلى أوكرانيا.

وعلقت روسيا مشاركتها في الاتفاقية الدولية لنقل الحبوب من أوكرانيا الموقعة هذا الصيف، بعد هجوم بمسيّرات استهدف أسطولها في شبه جزيرة القرم، وأعلنت الأحد انسحابها "حتى إشعار آخر" من عمليات تفتيش السفن.

لكن وفدي تركيا والأمم المتحدة قررا توفير موارد إضافية، ومن المقرر أن تفتّش عشرة فرق من المفتّشين 40 سفينة متجهة إلى أوكرانيا الاثنين، حسبما ذكرت لجنة التنسيق المشتركة.

وفي وقت سابق قال منسق الأمم المتحدة لاتفاق صادرات الحبوب في البحر الأسود، إن سفن الشحن المدنية لا يمكن أن تكون أهدافا عسكرية أو أن تُحتجز رهينة، وإن “الغذاء يجب أن يتدفق” بموجب الاتفاق الذي علقت روسيا مشاركتها فيه في مطلع الأسبوع.

جاء تعليق أمير عبد الله، منسق مبادرة حبوب البحر الأسود، على تويتر بعد أن مضت الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا قدما في خطة لتحريك السفن التي تنتظر استخدام الممر الذي تم إنشاؤه بموجب الاتفاق.

الموانئ الأوكرانية تركيا روسيا صادرات الحبوب الحبوب الأوكرانية البحر الأسود

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة اللازمة لتصنيع مصر (2)

الأكثر قراءة

حظر التعاقد بالجهات الإدارية مع غير المسجلين بـ«الفاتورة الإلكترونية» أول ديسمبر

بالأسماء.. إصابة 6 عمال في انقلاب أتوبيس بطريق الإسماعيلية الحربي

«الموسيقيين» تغرم عفروتو 100 ألف جنيه وبابلو 50 ألفًا

سعر صرف الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية نهاية تعاملات اليوم الأحد

رئيس شركة بترول أبوظبي: الطاقة أولوية قصوى للجميع حاليا

مساهمو «مطاحن مصر العليا» يقرون توزيع كوبون نقدي بـ 11 جنيها للسهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

أحلم بعالم ليس فيه فلوس

بسنت حسن

جنازة الديب الحارة.. وعرس الذئب الحي

لواء.حمدى البطران

مجلس الشعب يوم 25 نوفمبر 2006

جمال-أسعد

11/11 دعوة للفوضى

القس. رفعت فكرى

قبل فوات الأوان

علي سعدة

عودة بورسعيد للون الأخضر

عبدالوهاب داود

مصر أولًا وقبل كل شىء

ماجد حبته

الأمطار.. واستقرار الأسعار!

صور

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى السوبر المصرى

جنازة الكاتب والروائى بهاء طاهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة فريد الديب

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 5 إسرائيليين فى عمليتى دهس بالضفة الغربى

مقتل إسرائيلى فى إطلاق نار بالضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تُحذر من مخاطر دعوات تزويد المستوطنين بالأسلحة الفتاكة