خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية في محافظة القاهرة أكتوبر 2022 ورسوم التصالح

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة القاهرة من أكثر الخدمات التي يحتاجها المواطن، وخاصة مع اقتراب موعد تجديد رخص المركبات، ويقدم “الدستور” طرق استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة القاهرة في التقرير التالي:

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور أكتوبر 2022

لا يشترط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة الذهاب إلى وحدات أو إدارات المرور بل يمكن الاستعلام عنها بشكل سريع من خلال موقع النيابة العامة عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع النيابة العامة من هنـــــــــــــــــــــــــــا.

اختيار الاستعلامات

اختيار مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة

إدخال رقم الرخصة واختيار رقم الرخصة بالأرقام فقط أو الأرقام والحروف

الضغط على إجمالي المخالفات.

ستظهر القيمة الإجمالية لمخالفات المرور.

استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة القاهرة

ويقدم موقع النيابة العامة خدمة التظلم على مخالفات المرور والتي يمكن التقديم لها بنفس خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة، وبعد ظهور إجمالي المخالفات المرورية يتم اختيار خطوة تقديم تظلم، ومتابعة الطلب بعد الانتهاء منه.

كما يقدم موقع النيابة العامة خدمات الاستعلام عن رخص التسيير بأنواعها ورخص القيادة والاطلاع على نماذج المخالفات المسجل.

ويعرض الموقع قيمة الحد الأدنى والحد الأقصى لمخالفة المرور المسجلة ومدى إمكانية التصالح عليها، فبعد الاطلاع على قيمة المخالفات المرورية يمكن تقديم طلب تظلم والاحتفاظ برقم الطلب للاستعلام عنه فيما بعد.

خطوات السداد الإلكتروني للمخالفات المرورية

كما يتيح موقع النيابة العامة إمكانية السداد الإلكتروني لمخالفات المرور من خلال إما الدفع الإلكتروني أو السداد عند الاستلام، من خلال هذا الرابط، واتباع الخطوات التالية:

اختيار آلية السداد سواء إلكترونيا أو عبر الدفع عند الاستلام

إدخال بيانات الرخصة

إدخال بيانات السداد المطلوبة.

قيمة مخالفات المرور

يذكر أن مخالفات المرور 2022 تتوقف قيمتها على نوع المخالفة المرتكبة، فقد حدد القانون قيمة مخالفة تجاوز قائد المركبة الحد الأقصى للسرعة المقرر على الطريق بقيم بين 150 لـ و300 جنيه، أما في حالة عدم اتباع قائد المركبة تعليمات ضباط المرور في الطريق غرامة من 100 لـ 500 جنيه.

وكذلك قيمة مخالفة حالة التسبب في توقف حركة المرور لوقوف السيارة في نهر الطريق، 200 جنيه لـ 2000 جنيه، وعن قيمة المخالفة في حالة عدم وجود داخل مطفأة حريق داخل السيارة 300 جنيه، أما في حالة عدم الحصول على رخصة جديدة بدلًا من إلغاء رخصة تكون قيمة المخالفة ما بين 1000 لـ 3000 جنيه.