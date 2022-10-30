أماكن بيع كراسة شروط الإسكان الاجتماعي.. واعرف أخر موعد للتقديم

اقترب العد التنازلي للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي على الانتهاء حسبما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، في إتاحة عمليات سحب كراسات شروط وسداد مقدمات جدية الحجز ومصروفات المشروع القومي للإسكان منخفض ومتوسط التكاليف ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “سكن لكل المصريين 3".

أخر موعد لتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن عن مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للحصول على وحدات سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 3، حتى 6 نوفمبر المقبل.

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي

وقامت مكاتب البريد على مستوي المحافظات المشمولة بعمليات طرح الوحدات السكنية بإتاحة كراسات الشروط لمدة 5 أيام بدأت منذ لذوي الهمم ومن بعدها أتيحت لباقي المواطنين .

أماكن بيع كراسة شروط الإسكان الاجتماعي

يذكر أن كراسات الشروط متاحة قي محافظة الجيزة بالمناطق التالية، منطقة الجيزة، وبها مكاتب البريد التالية (الجيزة أول - الربيع الجيزى - توفير الجيزة – الأهرام – الدقى – الأورمان – دلاور - نادى الزمالك – إمبابة - مدينة العمال – العجوزة – المهندسين - مدينة الطلبة - أرض الجمعية - المنيرة الغربية)، ومنطقة شمال 6 أكتوبر، وبها المكاتب التالية (الحى الاول / الشيخ زايد - نادى ٦ أكتوبر - الحى السابع -الحى الثالث – 6 أكتوبر الرئيسى - مدينة الفردوس - مجمع الخدمات - المنطقة الصناعية بابورواش – الجلاتمة – البراجيل - منشأة القناطر - الشيخ الحصرى - نادى الصيد)، ومنطقة جنوب 6 أكتوبر، وبها المكاتب التالية (ابو النمرس - منيل شيحة – الحوامدية - منا الأمير – البدرشين – مزغونة – برنشت – العياط – المتانيا – شبرامنت).

منطقة برج العرب، المكاتب التالية (العامرية – الحمام - مركز الخدمات التكنولوجية ببرج العرب). وفي محافظة البحيرة، المكاتب التالية (دمنهور - كفر الدوار - كفر الدوار فرعى – المحمودية - ابو المطامير - الرحمانية / بحيرة - المحمودية فرعى - كوم حمادة - مديرية التحرير - مركز بدر)، وفى محافظة القليوبية، المكاتب التالية (بنها - بنها الجديدة – قليوب المحطة - القناطر الخيرية - شبين القناطر - كفر شكر – طوخ – قها – بهتيم - ابو زعبل بلد – الخانكة - شبرا الخيمة - اسكان الفرنواني – الخصوص / الخانكة)، ومحافظة الغربية، وبها المكاتب التالية (طنطا – ميدان محب – كفر الزيات – كفر الزيات ثان)، وفي محافظة المنوفية، بمنطقة شمال المنوفية وبها المكاتب التالية (شبين الكوم - شبين الكوم فرعي – البر الشرقي - شبين الكوم الجديد - تلا - قويسنا - بركة السبع)، ومنطقة جنوب المنوفية وبها المكاتب التالية (سنتريس – الباجور – الشهداء - سرس الليان – مدينة السادات – الخطاطبة بلد – منوف – اشمون)، وفى محافظة كفر الشيخ، المكاتب التالية (كفر الشيخ - كفر الشيخ فرعي - الزواوي – دسوق – فوة – مطوبس – بيلا - قلين – شباس عمير - الكفر الشرقي – الحامول براري – بلطيم – برج البرلس - الرياض - سيدي سالم).

شروط الحصول على شقة الإسكان الاجتماعي

وحددت صندوق التمويل العقاري عددا من الشروط لاستحقاق الوحدات للمستفيدين من بينها لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو الصادرة بتاريخ يوليو 2021، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.