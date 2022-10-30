الأحد 30 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الآن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي شهر أكتوبر 2022

الابتدائي
الابتدائي
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بدأت امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية اليوم الأحد وتستمر حتى نهاية الأسبوع بعد قرار وزارة التربية والتعليم لعقد امتحانات شهرية لجميع الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، وأعلنت جدول الصف الرابع الابتدائي، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي شهر أكتوبر 2022.

 جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي شهر أكتوبر 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهر أكتوبر والتي بدأت اليوم الأحد، وصدر قرار الوزارة والذي نص على أنه طبقا لما جاء بالقرار الوزاري ١٦٧ بتاریخ  ۲۰۲۲/۹/۲۸ بشأن تقييم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، وتنفيذا للمادة الرابعة من القرار الوزاري وجاء الجدول كتالي: 

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  • يوم الأحد الموافق  ٣٠/ ١٠/ ٢٠٢٢ ، مواد (لغة عربية - تربية دينية).
  • يوم  الإثنين الموافق  ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٢، مواد (لغة انجليزية - حاسب).
  • يوم  الثلاثاء الموافق  ١/ ١١/ ٢٠٢٢، مواد (علوم - تربية فنية).
  • يوم الأربعاء الموافق  ٢/ ١١/ ٢٠٢٢ مادة (رياضيات).
  • يوم الخميس  الموافق ۲۰۲۲/۱۱/۳ مواد (الدراسات - المهارات المهنية).

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وتم تعميم جدول الصف الرابع الابتدائي على جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات مع الالتزام بتنفيذ الجدول بكل دقة مما يساهم في تواجد الطلاب بالمدارس، والالتزام الكامل بتنفيذ ما جاء بالقرار الوزاري المذكور سابقا وتفعيل درجات المواظبة والسلوك، وتفعيل تسجيل غياب الطلاب بكل دقة وفقا للقرار الوزاري ۲۷۳ بتاريخ ٢٠٠٤/٩/٦ وتعديلاته، يتولى الموجهين وضع الاسئلة تحت اشراف الموجه الأول لكل مادة مع الالتزام بالمواصفات الفنية، وما تم تدريسه خلال الشهر الأول، أسئلة الامتحان تكون موحدة على مستوى المدرسة،  يكون الامتحان خلال اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة طوال اليوم، الامتحان يشمل جميع المواد. الاجتماعي كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 

ومن المقرر أن يتم عقد امتحانات النقل شهريًا على أن يتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في  14 يناير وتستمر حتى 10 فبراير المقبل، وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول داخل اللجان المدرسية الحكومية والخاصة والتجريبية، وبعدها يحصل الطلاب على إجازة نصف العام لمدة 15 يوما.

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موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022-2023

الرابع الأبتدائي جدول الصف الرابع الخامس الابتدائي الثاني الثانوي وزارة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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