الأحد 30 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لفلاح قتل شابا فى الشرقية

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، بمعاقبة فلاح بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانته في القضية رقم 5117 لسنة 2019 جنايات صان الحجر، لاشتراكه مع آخرين سبق محاكمتهم، في قتل شاب لسرقته بالإكراه.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وأمانة سر خالد إسماعيل، ويامن محمود.

تعود أحداث القضية لشهر أبريل من عام 2019، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بالعثور على "محمد. ص. ج"، 19 عاما ومقيم بدائرة مركز شرطة صان الحجر، جثة هامدة متأثرا بإصابته بطلق ناري بالصدر.

توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "حسن . ع . ح " 32 عاما فلاح، ومقيم بدائرة مركز فاقوس، بالإشتراك مع أربعة أخرين سبق محاكمتهم، حيث استوقفوا المجني عليه وأشهر المتهم الخامس في وجهه سلاح ناري فرد خرطوش، وحال مقاومتهم أطلق صوبه عيار ناري بمنطقة الصدر ما أدى لإصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وتمكنوا من سرقة منقولاته المبينة بالأوراق هاتف محمول.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة الجنايات.

الشرقية شاب قتل المشدد محكمة جنايات الزقازيق

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وائل لطفي

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