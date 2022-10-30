ضبط المتهم بإطلاق النار على زوجته فى الدقهلية

تمكنت مباحث الدقهلية، اليوم الأحد، من ضبط الزوج المتهم بإطلاق النار على زوجته في منطقة المطرية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ إلى مستشفى المطرية المركزي، بوصول «سماح» 40 سنة، مصابة بادعاء طلق ناري من زوجها، ويدعى "ن. ف" 45 سنة، على إثر خلافات زوجية بينهما، وفر هاربًا.

وبورود معلومات عن مكان اختبائه، على الفور توجهت قوة برئاسة الرائد أحمد طلعت رئيس مباحث مركز شرطة المطرية، والقوة المرافقة له، وتم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.