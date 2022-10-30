الأحد 30 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تشارك «التعليم» فى المرور على مدرسة فنية عسكرية

القوات المسلحة
القوات المسلحة
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نظّمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظة القاهرة زيارة إلى مدرسة الزيتون الثانوية التجارية العسكرية بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ومحافظ القاهرة وعدد من قادة القوات المسلحة وقيادات وزارة التربية والتعليم.

بدأت الزيارة بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة فى سبيل رفعة وطننا الغالى وحضور إجراءات الطابور الصباحى وتنفيذ الطلبة العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة عكست مدى ما وصل إليه الطلبة من انضباط وروح معنوية عالية.

وألقى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كلمة عبر خلالها عن سعادته بهذه الزيارة، مشيرًا إلى أن تأهيل الطلبة علميًا وانضباطيًا يعد إحدى ثمار التعاون الوثيق والتفاعل البناء والمتواصل مع القوات المسلحة ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة  للحضور، معربًا عن سعادته بتواجده وسط أبنائه من طلائع مصر لخلق أجيال جديدة قادرة على العطاء لبناء مستقبل مشرق ودفع عجلة البناء والتنمية والتطوير.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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