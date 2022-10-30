إصابة شخصين فى حادث تصادم بالشرقية

وقع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بطريق "الحسينية- الحنانة" أمام البوابة نطاق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، أسفر عن إصابة شخصين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزي بوصول شخصين مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وكشفت التحريات الأولية عن وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بطريق "الحسينية- الحنانة" أمام البوابة نطاق مركز الحسينية، ما أسفر عن إصابة شخصين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وانتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية المركزى لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.