الأحد 30 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«قطار دمنهور» يدهس سيدة أثناء عبورها المزلقان

جثة
جثة
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لقيت سيدة مصرعها في الحال، قبل قليل، جراء اصطدام قطار ركاب بها في أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بنطاق مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

البداية بتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد باستقبال مستشفى دمنهور التعليمي، "هـ. ا. ج"، 35 عامًا، مقيمة مدينة دمنهور، جثة هامدة، نتيجة اصطدام قطار بها في أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد أمام جزيرة البط بأبو الريش، وتوفيت في الحال.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى دمنهور التعليمى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

سيدة مزلقان السكة الحديد دمنهور محافظة البحيرة اللواء أحمد خلف

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