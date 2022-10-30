لا إصابات.. السيطرة على حريق ورشة نجارة فى أسيوط

اندلع حريق في ورشة نجارة بمدينة الغنايم في أسيوط أسفر عن احتراق معدات الورش والأخشاب دون وقوع خسائر بشرية.

البداية بتلقي اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد بورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في ورشة نجارة ملك "أحمد. و" مقيم مدينة الغنايم.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وسيارات الإطفاء، وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في ورشة نجارة مما أسفر عن احتراق المعدات "منشار وأدوات النجارة كما احترقت الأخشاب الموجودة بالورشة" دون وقوع خسائر بشرية.

حرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.