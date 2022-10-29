اختتام معسكر الابتكار للعمل المناخي الإفريقي

أناب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب منال جمال الدين، لحضور حفل ختام معسكر الابتكار الدامج للعمل المناخي الإفريقي، بالتعاون مع وزارة الخارجية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وعدد من الشركاء المجتمعيين، والذي تم تنفيذه خلال الفترة من 22-29 أكتوبر الجاري، بالمدينة الشبابية بالغردقة، بمشاركة الشباب من دول “مصر، المغرب، ليبيا، السودان، إريتريا، أوغندا، ناميبيا، الصومال، توجو، الكونغو، بينين، غانا، مالاوي، مدغشقر، كينيا، لوسوتو، سوريا”.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة في بيان اليوم السبت، أنه قد حضر حفل الختام أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرامج التنمية والابتكار ببرنامج الأمم المتحدة، ونانيس الناقوري مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

من جانبها، هنأت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الفرق الفائزة، وعلى رأسها الفريق المصري الذي حصد المركز الأول، معربةً عن امتنان الوزارة لمشاركة عدد من شباب الحضور من الدول الإفريقية في COY 17 بشرم الشيخ، والذي يهدف إلى تمكين الشباب ومشاركة أصواتهم رسميًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لتشكيل سياسات حكومية دولية بشأن تغير المناخ.

وقدمت الشكر العميق للشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للتعاون المثمر على مدار السنوات الماضية لتعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار للشباب، حيث أنها تحقق رؤية وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الوزير في الارتقاء بالشباب وحثهم على الابتكار وريادة الأعمال.

وتم إعلان الفرق الثلاث الفائزة، حيث حصل الفريق المصري على المركز الأول وجائزة مالية قدرها 3000 دولار أمريكي، وحصد الفريق المغربي على المركز الثاني وجائزة مالية قدرها 1500 دولار أمريكي، فيما حصل على المركز الثالث الفريق السوداني وجائزة مالية قدرها 1000 دولار أمريكي.