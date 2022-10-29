صراع المُسيّرات.. مَن يحسم الحرب الروسية الأوكرانية فى الخطوط الأمامية؟

برز خلال الحرب الروسية- الأوكرانية استخدام الطائرات المُسيّرة بشدة على الساحة، ولاسيما في الخطوط الأمامية للمعارك، مما يثير العديد من التساؤلات حول دور الطائرات دون طيار ومن سيحسم الحرب لصالحه.

أوكرانيا تستعيد زمام المبادرة بالطائرات المسيّرة

في السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عن صد هجوم وصفته بالإرهابي، شنته مسيّرات أوكرانية على سفن البحر الأسود والسفن المدنية التي كانت على ممرات خارجية وداخلية لقاعدة سيفاستوبول.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم شارك فيه 9 مسيّرات و7 مسيّرات (بحرية)، لكن قواتها تصدت للهجوم على الطريق الخارجي لسيفاستوبول،، فيما أصيبت كاسحة الألغام البحرية إيفان جولوبيتس بأضرار طفيفة.

الهجوم الأوكراني، حسب موسكو، استهدف سفن أسطول البحر الأسود التي تضمن ممرا آمنا «لسفن الحبوب».

ووفق المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني، يوري إهنات، فإن أوكرانيا أسقطت 37 طائرة مسيّرة روسية منذ الأحد الماضي، أي حوالي 85-86 بالمئة من العدد المشارك في أحدث الهجمات.

وشدد إهنات في إفادة صحفية على أن "هذه نتيجة جيدة لجهود دفاعاتنا الجوية، وسيرتفع هذا العدد في المستقبل"، مضيفا أن جميع الطائرات المسيّرة دخلت إلى أجواء أوكرانيا من الجنوب.

روسيا تحافظ على مكاسبها بالطائرات المسيّرة

وفي ظل احتدام المعارك، تصاعدت الاتهامات الأوكرانية لإيران بإمداد روسيا بالطائرات المسيّرة المتطورة، الأمر الذي يعتقد أنه أحدث تغييرا كبيرا في ساحة المعارك.

القائد الجديد للقوات الروسية في أوكرانيا اعترف بالضغوط التي تتعرض لها قواته جراء الهجمات الأوكرانية التي تهدف لاستعادة المناطق الجنوبية والشرقية .

واعتبرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن الضربات الروسية الأخيرة تسلط الضوء على التهديد الذي تشكله الطائرات دون طيار إيرانية الصنع، التي نشرتها موسكو على نطاق أوسع في ساحة المعركة مع خسارة قواتها أراض أمام القوات الأوكرانية".

وقالت ساشا بيكر، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشئون السياسية، إن الولايات المتحدة رأت أدلة على أن الطائرات دون طيار الإيرانية التي تستخدمها روسيا في في أوكرانيا تعرضت "لإخفاقات عديدة" في المعارك.