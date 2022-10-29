بحسب برجك الفلكي.. من الحمل للحوت توقعات شهر نوفمبر 2022

لدى العديد من الأشخاص رغبة في قراءة الأبراج الفلكية، ونقدم لكم خلال سطور الأبراج والتوقعات الخاصة لكافة الأبراج خلال شهر نوفمبر المقبل.

برج الحمل

من 21 مارس إلى 20 أبريل

الأولويات طويلة المدى

هناك شيء تريده لمستقبلك على المدى الطويل وهدف مالي أو مستوى وظيفي أو مثالي صحي وستحتاج إلى اتخاذ بعض الخيارات الصعبة وتنفيذها بثقة إذا كنت تريد تحقيق ذلك.

برج الثور

من 21 أبريل إلى 21 مايو

ستظهر لحظة من الوضوح، وعيد الغطاس، ونداء إيقاظ هذا الشهر وستغير نظرتك إلى نفسك، وما هو مهم، وما الذي تقرر إصداره واستعادته وتحديد أولوياتك في عالمك.

برج الجوزاء

22 مايو إلى 21 يونيو

تظهر القوة أنه سيكون هناك تحديات هنا، بالتأكيد، وسوف تحتاج إلى استعراض عضلات جديدة وبناء مرونتك وشجاعتك كان من المفترض دائمًا أن تكون هذه البداية الجديدة، لذا ادخل بإخلاص وتحطيم العقبات.

برج السرطان

من 22 يونيو إلى 23 يوليو

حان الوقت، مع الاعتدال، للنظر إلى هذا من زاوية أخرى (في الواقع، ربما من زوايا كثيرة). وسّع وجهة نظرك وعمقها، فكر في هذا في المخطط الكبير للأشياء.

برج الأسد

من 24 يوليو إلى 23 أغسطس

الالتزام هو موضوع هذا الشهر المقبل يا ليو. اتخاذ قرار، مع اثنين من الصولجانات المتناقضة، ما هو المهم وما الذي لا يهم حقًا.. ثم التصرف وفقًا لذلك.

يكشف العالم بالتأكيد أن هذه نقطة تحول مهمة.

بُرْجُ العَذْراء

من 24 أغسطس إلى 23 سبتمبر

إذا استطعت فقط أن ترى أن هذا الشيء الذي تشعر بقلق شديد بشأن خسارته هو في الواقع شيء لا يفيدك، ويعيقك، وإذا تركته.. فستتحسن الأمور بشكل كبير.

برج الميزان

من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر

تخبرك صفحة السيوف بتغيير السجل مبدئيًا ولكن بشكل علني. نفعل شيئا مختلفا. اكسر النمط. مجرد خطوة واحدة صغيرة خارج السجن ستفتح الباب صريرًا، وسترى الطريق الحقيقي للخروج من هذا.

برج العقرب

من 24 أكتوبر إلى 22 نوفمبر

انظر إلى ما تجيده (أو احصل على ردود فعل جيدة ومدح له)، واستمتع به، أو نجحت فيه، أو تجده سهلًا أو أنجزه بسرعة.

برج القوس

من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر

لقد تساءلت عن بدء دورة أو مشروع إبداعي، يتم إجراؤه بمفردك على الرغم من أن بعض التعليم أو التدريب مطلوب ، مما قد يؤدي إلى أشياء أكبر في المستقبل. كل شيء يبدأ في مكان ما.

بُرْجُ الجَدْي

من 22 ديسمبر إلى 21 يناير

استعد لتوسيع نطاقك والاستفادة. أشياء كبيرة تنتظرنا.

برج الدلو

من 22 يناير إلى 19 فبراير

افعل الشيء الصحيح من قبل من تحبهم ، وافتح صفحة جديدة، وكن أفضل وقم بتنشيط فصل جديد وأكثر إشراقًا وأكثر تفاؤلاً في أقرب علاقاتك / علاقاتك.

برج الحوت

من 20 فبراير إلى 20 مارس

ابحث في كل شيء وربما احصل على مشورة احترافية، ولكن هناك مكاسب يجب تحقيقها عندما تجتمع معًا المال والحكمة في التصرف.