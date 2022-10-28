الجمعة 28 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفاة أسطورة موسيقى الروك أند رول الأمريكى جيرى لى لويس

الموسيقار الأمريكي
الموسيقار الأمريكي جيري لي لويس
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توفي الموسيقار الأمريكي جيري لي لويس، أحد آخر رواد موسيقى الروك أند رول، عن عمر ناهز 87 عامًا، اليوم الجمعة.

وقال وكيل أعمال الفنان الذي يعتبر أحد آخر رواد الروك أند رول، لوكالة “فرانس برس”: أن جيري لي لويس المولود في لويزيانا (جنوب الولايات المتحدة) في 29 سبتمبر 1935 والذي عُرف بحضوره القوي على المسرح وبأسلوبه الديناميكي على البيانو، ومن أبرز أغنياته "غريت بولز أوف فاير"، فارق الحياة لأسباب طبيعية.

وقالت زوجته جوديث قبيل وفاته "إنه مستعد للرحيل".

أثر كبير

وترك جيري لي لويس الذي كان صديق "الملك" إلفيس بريسلي ومنافسه في الوقت نفسه، أثراً كبيراً على جيل كامل من الموسيقيين، من بينهم بروس سبرينغستين الذي قال عنه في العام 1995 إنه "لا يعزف موسيقى الروك أند رول، بل هو موسيقى الروك أند رول".

ولم تقتصر شهرة لويس على أغنياته فحسب، بل كان سببها أيضاً المآسي والفضائح التي طبعت حياته.

فقد اكتشفت الصحافة أن زوجته الثالثة ميرا غايل براون، هي ابنة عمه وتبلغ 13 عاماً، فقررت المحطات الإذاعية الأمريكية مقاطعة المغني، وأدت هذه الفضيحة إلى تراجع شعبيته لسنوات قبل أن يعود من خلال موسيقى الكانتري الريفية.

وكان لويس عنيفاً أحياناً، وتسببت له الكحول والمخدرات بمشكلات صحية خطيرة والكثير من المتاعب مع الشرطة.

وكان من أوائل الموسيقيين الذين أدرجوا في "قاعة مشاهير الروك أند رول" في كليفلاند بولاية أوهايو عندما أنشئت عام 1986. 

وأمضى لويس قسمًا من سنواته الأخيرة في مزرعته في نسبيت بولاية ميسيسيبي مع زوجته السابعة، وكان لا يزال يغني على المسرح مطلع العام 2019.

ولكن بعد إصابته بجلطة طفيفة في مايو من  العام، ألغى عدداً من الحفلات التي كان من المقرر أن يحييها.

موسيقى الروك أند رول جيري لي لويس عمر ناهز 87 عاما وفاة طبيعية الموسيقار الأمريكي

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