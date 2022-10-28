ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الفلبين إلى 67 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة قبيل عاصفة مدارية في جنوب الفيليبين إلى 67 قتيلا، الجمعة، وفق إحصاء رسمي، فيما يحاول المسعفون إنقاذ سكان قرية جبلية مدفونة في الوحل.

وقال مكتب الدفاع المدني في المنطقة في بيان، إن العديد من القتلى سقطوا في قرية كوسيونغ القريبة من بلدة داتو أودين سينسوات بعد هطول أمطار غزيرة طوال الليل تسببت في فيضانات مختلطة بالطين والصخور والأشجار اجتاحت البلدة"، وفق فرانس برس.

وأكد نجيب سيناريمبو وزير الداخلية في المنطقة الإسلامية المتمتعة بالحكم الذاتي، ورود بلاغات عن سقوط ضحايا في 3 مدن بماجوينداناو، على بعد 975 كيلومترا جنوب العاصمة مانيلا.

وأضاف أنه تم الإبلاغ عن فقدان 16 شخصا على الأقل.

الإنقاذ متوقف

وأشار إلى أن عمليات الإنقاذ والاسترجاع متوقفة مؤقتًا ليلا وستستأنف صباح السبت، حيث يُخشى أن المزيد من الناس لا يزالون محاصرين تحت مياه الطين والفيضانات، لا سيما في بلدة داتو أودين.

وأضاف المسؤول نصر الله إمام، رئيس المكتب الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث، أنه تم الإبلاغ عن سقوط الضحايا في بلدتي داتو أودين سينسوات وداتو بلاه سينسوات بمقاطعة ماجوينداناو، على بعد 975 كيلومترا جنوب العاصمة مانيلا.

وتابع: «بناء على التقييم على الأرض، في ذلك الموقع المحدد، كان هناك الكثير (الذين دفنوا). قد يصل الرقم إلى 80، لكننا نأمل ألا يصل إلى هذا الرقم».

وقال مسؤولو إدارة الكوارث: «السلطات أجلت آلاف الأشخاص من مسار نالغي، الذي من المحتمل أن يصل إلى اليابسة ليلة الجمعة في مقاطعة سامار بوسط الفلبين».

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصول مياه الفيضانات، بلون بني وموحل، إلى أسطح المنازل في المناطق المتضررة.

وتتكرر الانهيارات الأرضية والفيضانات في الفلبين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الكثافة المتزايدة للأعاصير المدارية التي تضرب البلاد بانتظام، وتشهد الفلبين متوسط ​​20 إعصارًا سنويًا.

وأجبرت العاصفة الاستوائية نالغي، التي بلغت سرعة رياحها 75 كيلومترًا (47 ميلًا) في الساعة، على إلغاء الرحلات تمامًا كما كان الآلاف من الناس يخططون للسفر إلى مدنهم للاحتفال بيوم جميع الأرواح.

كما أغلقت المدارس وشهدت بعض الموانئ عملياتها بالشلل.

وقال مكتب الأرصاد الجوية، إن العاصفة قد تشتد أكثر أثناء التحرك فوق بحر الفلبين.