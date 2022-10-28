الجمعة 28 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص لسرقة هواتف المحمول بالقاهرة

ضبط تشكيل عصابي
ضبط تشكيل عصابي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين.

وتلقى قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، بأنه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم، فوجئ بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية، بخطف هاتفه المحمول ولاذا بالفرار.

وبعد كشفت التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما شخصان، لأحدهما معلومات جنائية، ويقيمان بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك لأحدهما، وبحوزتهما 3 هواتف محمولة "أحدهم خاص بالمجني عليه".

الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة تشكيل عصابي سرقة الهواتف المحمولة قسم شرطة الشرابية جمع المعلومات

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