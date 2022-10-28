الجمعة 28 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تنمية المشروعات»: مهتمون بدعم وتطوير المشروعات الزراعية فى المحافظات

الزراعات الطبية
الزراعات الطبية
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أكد الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اهتمام الجهاز بدعم وتطوير المشروعات الزراعية في مختلف محافظات مصر في إطار حرصه جهاز على إتاحة مختلف أوجه الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات الصغيرة بمختلف المحافظات، ومن بينها المشروعات الزراعية المتخصصة في الزراعات الطبية والعطرية.

فعاليات المهرجان الأول للنباتات الطبية والعطرية 

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المهرجان الأول للنباتات الطبية والعطرية ويستمر على مدار يومين بمحافظة الفيوم وتحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وفاز ٢ من عملاء الجهاز بالفيوم بجوائز المهرجان لتفوق مشروعاتهم وتميز إنتاجيتها.

وأضاف «عباس» أن الجهاز يتيح حزمة من برامج التدريبية المتخصصة لدعم القدرات الفنية والتسويقية لأصحاب المشروعات الزراعية.

 مهرجان النباتات العطرية بالفيوم

وأضاف أن مشاركة الجهاز في مهرجان النباتات العطرية بالفيوم تأتي في إطار حرصه على الوصول إلى شريحة أكبر من أصحاب الأنشطة الزراعية أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة وتعريفهم بالخدمات المتاحة من خلال الجهاز وتيسير حصولهم عليها.

إقامة مشروعات زراعية صغيرة ومتناهية الصغر

وأشار عباس إلى أن آليات أنشطة الجهاز في دعم تلك المشروعات سواء الجديدة أو القائمة متنوعة، يأتي أهمها تصميم وإعداد وإتاحة خدمات الدعم الفني للعملاء الراغبين في إقامة مشروعات زراعية صغيرة ومتناهية الصغر من خلال إتاحة نماذج دراسات الجدوى الاسترشادية للمشروعات في مجال الإنتاج والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ برامج بناء القدرات الفنية والتسويقية المتخصصة لأصحاب هذه المشروعات، مضيفا أن من يرغب في التعرف على هذه الخدمات أو الاستفادة منها يمكنه التوجه لأفرع الجهاز في مختلف المحافظات.

استصلاح الأراضي الألمانية للتعاون الدولي التصنيع الزراعي الزراعة واستصلاح الأراضي الخدمات المالية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر النباتات العطرية

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