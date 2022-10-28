الجمعة 28 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الاتحاد» الإماراتية: مصر ستبقى السند والظهر والذخر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قالت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، إن مصر ستبقى السند والظهر والذخر، مشيرة إلى أن الاحتفالات بمرور 50 عامًا على العلاقات بين البلدين ما إلا رسالة للجميع بأن مستقبل البلدين مرتبط على المستوى الاقتصادي.

وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها الصادرة، اليوم الجمعة، تحت عنوان "الإمارات ومصر.. دور رائد" - إلى أنه على مدى خمسين عاما كانت العلاقات بين البلدين تنمو وتتطور وتزداد رسوخا نظرا لعمق الروابط ووحدة الهدف والمصير والإيمان المطلق بأهمية تلك العلاقات وانعكاسها على أمن واستقرار المنطقة وتنشيط الاقتصاد وإحداث التنمية وتطوير مجالاتها ومواكبة التطورات العلمية والتقنية واستثمارها لخدمة الشعوب.

وأوضحت الصحيفة أن لمصر والإمارات دور رائد لقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تجاه العديد من قضايا المنطقة والعالم، منوهة بأن البلدين يعملان على مضاعفة حجم الإنجاز الاقتصادي والاستثماري والصناعي، ويسعيان لتوطيد تعزيز جوانب رؤيتهما المشتركة في استثمار الفرص المتاحة بكلا البلدين لتعميق وتسريع التنمية التي يمكن من خلالها ضمان مستقبل أكثر ازدهارا للشعبين الشقيقين وللأجيال المقبلة.

وختمت الصحيفة مؤكدة أنه على مدى الخمسون عاما كانت العلاقات الثنائية المتميزة والشراكة الاستراتيجية تجسد توافق البلدين على السعي لإيجاد حلول لمختلف الصراعات والأزمات السياسية ومواجهة التحديات العالمية انطلاقا من رؤية مشتركة تحفز العمل الجماعي وتنظر بشمولية لمصلحة الإنسانية جمعاء.

الامارات ومصر الاتحاد الإماراتية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد الشراكة الاستراتيجية العلاقات بين البلدين العلاقات الثنائية المستوى الاقتصادى العمل الجماعي مواجهة التحديات العالمية

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