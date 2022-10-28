الجمعة 28 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأسهم الأوروبية تتراجع على خلفية ضعف السلع الأولية وتباين أرباح الشركات

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
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تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، متأثرة بضعف أسعار السلع الأولية وتباين أرباح الشركات، في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون مسار تشديد السياسة النقدية وسط تباطؤ في النمو الاقتصادي.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش، وقادت شركات التعدين الخسائر مع تراجع أسعار السلع الأولية وسط مخاوف بشأن توسيع قيود كوفيد-19 في الصين.

وأغلق المؤشر دون تغيير يذكر أمس الخميس بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كما هو متوقع لكنه قال إنه أحرز تقدما "جوهريا" بالفعل في محاولته كبح الارتفاع التاريخي في التضخم.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا في أوروبا 2.1 بالمئة، إذ يبدو مسلسل النتائج المخيبة للآمال لنظيراتها في وول ستريت مستمرا بعد توقعات ضعيفة من جانب أمازون.

وهبط سهم فولكسفاجن 2.4 بالمئة بعد أن قالت أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا إنها تتوقع أن تكون عمليات التسليم قريبة من مستويات العام الماضي وأعلنت عن أرباح أقل من مستويات ما قبل الجائحة في الربع الثالث بلغت 4.3 مليار يورو (4.28 مليون دولار).

وارتفع سهم دانون 1.3 بالمئة بعد أن زادت من توقعات نمو الإيرادات لعام 2022، إذ تمكنت مجموعة الأغذية الفرنسية من رفع الأسعار لمواجهة ارتفاع التكاليف.

وفي وقت سابق، انخفض المؤشر نيكي الياباني، إذ أثر ضعف وول ستريت وبعض النتائج الضعيفة لشركات محلية على المعنويات، على الرغم من أن المؤشر القياسي تمكن من الحفاظ على أول مكسب أسبوعي له في ثلاثة أسابيع.

وتراجع نيكي 0.88 بالمئة إلى 27105.30 نقطة، لكنه ظل أعلى بفارق كبير عن حاجز 27000 نقطة المهم. وكان المؤشر قد انخفض لفترة وجيزة إلى ما دون ذلك المستوى في الصباح للمرة الأولى منذ يوم الاثنين.

الأسهم الأوروبية أسعار السلع النمو الاقتصادي المؤشر ستوكس شركات التعدين المركزي الأوروبي أسعار الفائدة التضخم

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