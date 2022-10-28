سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم 28-10-2022

واصلت أسعار مواد البناء، ومنها سعر طن الحديد والأسمنت استقرارها خلال تعاملات اليوم، مع إعلان أغلب الشركات المصنعة للحديد عن توقف حركة البيع لحين استقرار سعر الدولار الذي سجل الخميس رقمًا قياسيًا وصولًا لسعر 23 جنيهًا بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي سعر طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم.

سعر طن الحديد اليوم للمستهلك

سعر الحديد عز الدخيلة من 18100 جنيه إلى 18100 جنيه.

سعر الحديد المصريين من 17550 جنيهًا إلى 17550 جنيهًا.

سعر حديد بشاي من18000 جنيه الى 18100 جنيه.

سعر الحديد العتال من 17800 جنيه.

سعر الحديد عطية من 17000 جنيه.

سعر الحديد سرحان 17000 جنيه .

سعر حديد المراكبي 15750 جنيهًا.

سعر حديد الكومي 17000 جنيه.

سعر حديد المعادي 17000 جنيه .

سعر حديد العشري 17100 جنيه.

سعر حديد مصر ستيل 17200 جنيه.

وكان البنك المركزي المصري قد رفع اتجه الخميس إلى تحرير سعر صرف الدولار ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25 ٪و14.25 ٪و13.75، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

سعر الأسمنت في مصر للمستهلك