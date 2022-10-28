سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم 28-10-2022
واصلت أسعار مواد البناء، ومنها سعر طن الحديد والأسمنت استقرارها خلال تعاملات اليوم، مع إعلان أغلب الشركات المصنعة للحديد عن توقف حركة البيع لحين استقرار سعر الدولار الذي سجل الخميس رقمًا قياسيًا وصولًا لسعر 23 جنيهًا بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وتعرض «الدستور» في التقرير التالي سعر طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم.
سعر طن الحديد اليوم للمستهلك
- سعر الحديد عز الدخيلة من 18100 جنيه إلى 18100 جنيه.
- سعر الحديد المصريين من 17550 جنيهًا إلى 17550 جنيهًا.
- سعر حديد بشاي من18000 جنيه الى 18100 جنيه.
- سعر الحديد العتال من 17800 جنيه.
- سعر الحديد عطية من 17000 جنيه.
- سعر الحديد سرحان 17000 جنيه .
- سعر حديد المراكبي 15750 جنيهًا.
- سعر حديد الكومي 17000 جنيه.
- سعر حديد المعادي 17000 جنيه .
- سعر حديد العشري 17100 جنيه.
- سعر حديد مصر ستيل 17200 جنيه.
وكان البنك المركزي المصري قد رفع اتجه الخميس إلى تحرير سعر صرف الدولار ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25 ٪و14.25 ٪و13.75، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
سعر الأسمنت في مصر للمستهلك
- سعر أسمنت المخصوص من 1470 جنيهًا إلى 1475 جنيهًا.
- سعر أسمنت المسلح 1485 جنيهًا.
- سعر أسمنت النصر 1443 جنيهًا.
- سعر أسمنت الممتاز 1520 جنيهًا.
- سعر أسمنت السويس 1420 جنيهًا.
- سعر أسمنت حلوان من 1470 جنيهًا إلى 1480 جنيهًا.
- سعر أسمنت السويدي من 1525 جنيهًا إلى 1540 جنيهًا.
- سعر أسمنت قنا (المسلة) من 1410 جنيهات إلى 1430 جنيهًا.
- سعر الأسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه.
- سعر أسمنت سوبر سيناء 2500 جنيه.
- سعر أسمنت سوبر رويال 2500 جنيه.
- سعر أسمنت رويال العادة 2500 جنيه.
- سعر أسمنت الواحة الأبيض 2500 جنيه.