ضبط 170 قضية منتجات مغشوشة ومهربة بالبحيرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

كما اضطلعت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعني.ة من تنفيذ حملات لضبط السلع الغذائية "مجهولة المصدر" وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمروكيًا بنطاق مديرية أمن (البحيرة)، عن ضبط (170) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (694٫998 طن – 4840 عبوة – 7 قطعة – 2420 لترا – 50 إسطوانة بوتاجاز).