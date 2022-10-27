الخميس 27 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة مزارع بطلقات نارية أثناء ذهابه للسوق في قنا

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب مزارع بطلقات نارية أثناء ذهابه إلى السوق بقرية أبو مناع غرب بدشنا، شمال قنا، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

البداية بتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة مزارع بطلقات نارية أثناء ذهابه إلى السوق، بقرية أبو مناع غرب بدشنا، وتبين إصابة عصام.س، 23 عاما، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلى الجناة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

مزارع طلقات نارية قرية أبو مناع قنا اللواء إيهاب طه

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