إصابة مزارع بطلقات نارية أثناء ذهابه للسوق في قنا

أصيب مزارع بطلقات نارية أثناء ذهابه إلى السوق بقرية أبو مناع غرب بدشنا، شمال قنا، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

البداية بتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة مزارع بطلقات نارية أثناء ذهابه إلى السوق، بقرية أبو مناع غرب بدشنا، وتبين إصابة عصام.س، 23 عاما، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلى الجناة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.